Пенза, , 10:49 — REGNUM В Пензе в предстоящую субботу, 20 февраля должна была состояться сельскохозяйственная ярмарка-презентация. В связи с погодными условиями мероприятие переносится на 27 февраля. Об этом информирует пресс-служба регионального минсельхоза.

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Ярмарка-презентация будет работать на площадке торгового центра «Коллаж» 27 февраля в прежнем режиме с 9:30 (мск). Участниками мероприятия станут сельхозтоваропроизводители Пензенского, Наровчатского, Земетчинского, Пачелмского, Бековского и Каменского районов.

По данным пензенского Гидрометцентра, 17 февраля температура воздуха ночью в регионе опустилась до минус 30 градусов, днем потеплеет до минус 18 градусов. До конца недели температура воздуха будет около минус 20−25 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии в период с 16 по 20 января прогнозируется аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 °C и более.

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