Ижевск, , 20:22 — REGNUM В Удмуртии в период с 16 по 20 января прогнозируется аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 °C и более. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

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До конца рабочей недели ночью температура воздуха составит — 24… — 29 °C, в дневные часы будет менее холодно — от — 16 °C до — 21 °C. Существенных осадков не ожидается.

По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные дни характер погоды значительно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы практически во всех регионах Приволжского федерального округа: до — 33 °C ожидается в Самарской области, МЧС Нижегородской области предупреждает о 30-градусных морозах. Утром 15 февраля из-за холодной погоды отменили занятия в районных школах Мордовии и Саратовской области.