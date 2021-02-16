Москва, , 18:37 — REGNUM Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих недостоверную информацию о совершении преступлений, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Боярским («Единая Россия») и Валерием Газзаевым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Предусматривается возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления.

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«Я не уверен, что этот проект будет работать, но то, что он необходим, естественно, заставляет меня его поддерживать, и радоваться тому, что хоть что-то будет противостоять огромному количеству той информации о многих известных и уважаемых людях, которая бесконтрольно выливается в сеть», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Григорий Заславский.

«Есть такое выражение: «брань на вороту не виснет». На самом деле, очень даже виснет. И это точно не только портит жизнь людей, но и ведет к самым плачевным последствиям, потому что, например, люди творческие очень эмоционально очень подвижны, неуравновешенны, и болезненнее, чем обычно, воспринимают любую информацию. Но, может быть, такой закон заставит лишний раз кого-то подумать — стоит ли выставлять в сеть всякую белиберду, или нет. Поэтому, конечно, я поддерживаю Сергея Боярского в этом вопросе», — отметил ректор ГИТИС.