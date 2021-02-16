Москва, , 17:45 — REGNUM Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих недостоверную информацию о совершении преступлений, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Боярским («Единая Россия») и Валерием Газзаевым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Предусматривается возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления.

Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления.

Закрепляются требования к заявлению, в частности определяется перечень сведений, которые необходимо отразить в заявлении, а также необходимость приобщения к такому заявлению документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации. При этом, поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры. Так, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений осуществляет прокуратура субъекта РФ в течение десяти дней со дня подачи заявления. По результатам такой проверки составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляется об отсутствии таких оснований. Далее в течение пяти дней генпрокурором или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой региона заключения.

В случае подтверждения обоснованности заключения генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации. Если же заключение признано необоснованным, соответствующие материалы возвращаются в прокуратуру субъекта РФ для уведомления заявителя.

После получения требования генеральной прокуратуры Роскомнадзор принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим подобную информацию, в случае ее неудаления.