16 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 15:10 — REGNUM Цены на продуктовые товары в магазинах подмосковных сетей, несмотря на обещания стабилизировать ситуацию, всё-таки выросли.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

На первый взгляд, вроде бы цены те же самые, что и два месяца назад, при их сравнении по тем же самым торговым точкам. Фоторепортаж ИА REGNUM из известных продовольственных сетей Подмосковья.

Колбаса и мясо в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Овощи в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Яйца в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сравнивая цены на яйца, молоко, хлеб, растительное масло, муку, макароны и сахар, можно заметить, что ассортимент продукции некоторых привычных марок исчез. А вместе с ним и скидки на эти товары. Однако появились упаковки с новым дизайном, пока ещё не примелькавшимся для покупателя, на которые установлены средние (уже нескидочные) цены.

Крупы в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гречка в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хлеб в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Овощи в сети «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хлеб в сети «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Яйца в сети «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Хлеб и мясо в сети «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куриные яйца после новогодних праздничных цен так и не вернулись к нижнему порогу по цене в районе. Сейчас десяток яиц можно купить за 60−80 рублей и выше.

Рыбный прилавок в сети «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мясо в сети «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоимость пакета с сахаром Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Стоимость гречки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сеть «Магнит» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ассортимент упаковок макаронных изделий убавился, но ценовой диапазон остался прежним от 14 рублей до 133 рублей за упаковку 400−500 грамм. На растительное масло нижняя ценовая планка за упаковку в 0,9−1 литр составляет от 109 до 160 рублей (в одном магазине была цена в 85 рублей за бутылку с незнакомой этикеткой).

Колбасный прилавок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Крупа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мука Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Крупы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Крупы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На молочную продукцию не каждый производитель даёт скидки, в связи с чем нижняя стоимость одной будет примерно на 10 процентов выше, чем в декабре.

«Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Овощи в сети «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ценники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ценники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако стоимость килограмма сахара в разных сетях в нижней цене от 43 рублей, что ниже декабрьских цен.

Цены на сахар в сети «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Смотрите также фоторепортаж о ценах в декабре: Уловки в кризис: какими стали цены и продукты в Подмосковье — фоторепортаж

В итоге, оценив ассортимент в сетях подмосковных магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и «Да!», можно сказать, что изменился ассортимент представленных товаров, количество которых значительно уменьшилось, но появились упаковки с новым дизайном. Цены на растительное масло, яйца, молоко выросли. Нижняя ценовая планка на муку, хлеб макароны и крупы держится на декабрьском уровне, а на сахар немного снизилась.