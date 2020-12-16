16 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Наталья Стрельцова, , 21:10 — REGNUM Подмосковные магазины известных продуктовых сетей предлагают товар в различном ассортименте и в различной весовой упаковке. Чтобы определить среднюю стоимость за килограмм, нужно применить вычисления, но это делает далеко не каждый покупатель. Сколько же в реальности стоит товар и каково качество этого товара, для многих остается еще той задачкой.

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Гипермаркет «Глобус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гипермаркет «Глобус». Колбаса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гипермаркет «Глобус». Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Батон Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хлеб в ассортименте разных производителей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цены на социально значимые продуктовые товары в фоторепортаже ИА REGNUM в сетевых гипермаркетах «Глобус», «Перекресток», «Да!», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка» на 15 декабря 2020 года.

Практически все цены написаны на ценниках на копейку ниже круглой суммы. Это всеми используемый, давно привычный и действенный маркетинговый ход снижения цены для глаза покупателя, но не для кошелька. Кроме этого, упаковка может выглядеть как килограммовая или литровая, при этом вес содержимого может быть меньше — 900 или 800 грамм. Хлеб, муку, яйца, масло растительное и сливочное, гречку, рис, колбасу, овощи и фрукты можно найти в ассортименте во всех магазинах.

Яблоки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Крупы в ассортименте Наталья стрельцова © ИА REGNUM

У сети магазинов «Глобус» есть свое производство. Хлеб выпекают в мини-пекарне при магазине. Также продают хлеб других производителей в ассортименте: в разной весовой и ценовой категориях. Стоимость батона от 16 рублей за 359 грамм, ржаного хлеба от 20 рублей за 350 грамм. Продается также хлеб других производителей в заводской фасовке: «Дарницкий» (340 грамм) — 25 рублей, «Столичный», «Черёмушки» (330 грамм) — 26 рублей, батон с отрубями «Коломенское» (300 грамм) — 35 рублей, есть акционный товар по 29 рублей.

Яйца Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масло сливочное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоимость яиц в упаковке по 20 штук от 152 до 208 рублей за упаковку, а по 30 штук — от 212 до 249 рублей за упаковку. Десяток яиц — от 81 рубля. Сахар-рафинад стоит 89 рублей за килограмм. Сахар-песок — 249 руб за 5 кг, а за 10 кг — 499 руб. Мука фирменной марки «Глобус» стоит 39 рублей за кг. Пшеничная мука других производителей стоит от 42 рублей за 2 кг до 79−109 рублей за двухкилограммовую упаковку.

Сахар-песок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гипермаркет «Глобус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масло сливочное (200 грамм) стоит от 99 рублей, 119 рублей, 149 рублей. Масло подсолнечное в таре 1 литр стоимостью от 104 рублей до 140 рублей. Пятилитровая упаковка масла — 569 рублей и 659 рубля.

Макаронные изделия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Макаронные изделия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дешевые макароны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Макаронные изделия в ассортименте в упаковке по 450 грамм от 44 рублей, можно найти марку дешевого товара от 14 рублей за 400 грамм. Макароны упакованы по 400 грамм, 450 грамм, 500 грамм по цене от 49 рублей до 58 рублей.

Гречневая круппа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гречка стоит 66 рублей за упаковку в 900 грамм и 57 рублей — за 800 грамм. Рисовая крупа (900 грамм) от 64 рублей до 108 рублей.

Картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Социальная скидка 5% по карте в магазине действует с 8 до 13 часов.

Сеть «Перекресток» Наталья стрельцова © ИА REGNUM

В сети магазинов «Перекресток» хлеб «Дарницкий» (700 грамм) стоимостью 41 рубль, хлеб «Столичный» (650 грамм) — 39 рублей, «Литовский» (450 грамм) — 97 рублей. Батон нарезной (400 грамм) — 34 рубля, далее ценовой ряд доходит до 61 рубля.

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ржаной хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Хлеб в ассортименте в магазине «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мука (1 кг) — от 53 рублей до 74 рублей, а упаковка в 2 кг — от 47 рублей до 99 рублей. Сахар за килограмм — от 51 рубля до 64 рублей. Упаковка (750 грамм) — 97 рублей. Цена масла растительного в упаковке по 500 грамм доходит до 73 рублей, а 900 грамм — до 83−129 рублей. Десяток яиц — от 61 до 84 рублей.

Сеть «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Растительное масло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сеть «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сеть «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За упаковку макарон от 400 грамм цена начинается от 15 рублей, 390 грамм — 34 рубля, 45 рублей, и 500 грамм — от 52 рублей. Гречневая крупа в основном упакована по 900 грамм — от 99 рублей. Упаковка риса в 900 грамм — от 99 рублей.

Макароны в магазине «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена за килограмм овощей составляет: огурцы — от 149 рублей, картофель — от 29 рублей, яблоки — от 89 до 129 рублей.

Фрукты в магазине «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колбасы в магазине «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена за колбасу «Докторскую» начинается от 73 рублей за 100 грамм, 319 рублей — за 500 грамм, акционная цена на шпикачки составляет 29 рублей за 100 грамм. Хлеб (300 грамм) — от 34 рублей.

Магазин «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Магазин «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Капуста и картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Магазины сети «Да!» и сети «Дикси» имеют свое производство и продают свежевыпеченный хлеб весом от 200 до 350 грамм. И по цене он не сравним с заводским, который весит от 400 до 700 грамм. Цена ржаного хлеба составляет от 28 рублей до 43 рублей, а батона от 27 рубля до 56 рублей.

Магазин «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Магазин «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сахар-песок в «Магните» продается по цене 45 рублей за килограмм. Мука от 74 рублей за килограмм. В сети «Дикси» цена сахара составляет 50 рублей, а мука продается по акции со скидкой 29 и 42 процента и составляет 84 рубля и 54 рубля соответственно.

Магазин «Магнит» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Магазин «Магнит» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мука в магазине «Магнит» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мука в магазине «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сахар в магазине «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мука и сахар в магазине «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена на мандарины в сети «Пятерочка» составляет 69 рублей за килограмм, а на мандарины в магазине «Дикси» — 79 рублей.

Магазин «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Магазин «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Магазин «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Масло растительное в магазине «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После похода по магазинам и сравнения цен можно понять волонтеров, которые закупают продукты и доставляют их на дом пенсионерам: не все готовы выискивать самую выгодную цену, как это обычно делают пенсионеры, чтобы сэкономить. Поэтому средний ценник на обычный набор покупок в одном магазине будет гораздо выше, если экономить время на поход по разным магазинам в поисках более выгодной цены товара.