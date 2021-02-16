Мехико, , 12:16 — REGNUM Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Мексики Хосе Луис Аломия в ходе вечерней пресс-конференции 15 февраля подвел предварительные итоги первого дня иммунизации граждан старше 60 лет вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом сообщила газета El Diario de México.

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По его словам, вакцинация пожилых жителей Мексики стартовала с задержками.

Всего от COVID-19 привитыми считаются 749 682 человека, однако только 86 198 из них получили обе необходимые дозы вакцины Pfizer для выработки иммунитета. 15 февраля Мексика начала вакцинацию людей старше 60 лет, отдавая приоритет беднейшим слоям населения. Однако за прибытием первой партии вакцины AstraZeneca последовали длинные очереди и логистические проблемы.

По данным минздрава Мексики, по состоянию на 16:00 (GMT-6) 15 февраля в 30 из 32 штатов вакциной AstraZeneca вакцинированы 23 369 человек.

Вакцинация в некоторых населенных пунктах на севере Мексики была отложен «из-за непогоды».

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