Москва, , 11:03 — REGNUM Министерство транспорта Израиля вводит квоту на приём авиапассажиров в период действия режима «закрытого неба» (с 25 января), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 20 февраля 2021 года Израиль частично откроет международный аэропорт и будет принимать 2000 авиапассажиров из других стран в день. Но квота не распространяется на иностранных туристов, в том числе российских.

По данным департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, посетить страну могут лишь авиапассажиры, которым разрешен въезд. Это граждане Израиля, репатрианты, студенты, иностранные дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения Израиля намерено стимулировать как можно больше число граждан привиться от COVID-19 с помощью определенного рода давления.

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