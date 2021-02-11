Иерусалим, , 19:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля намерено стимулировать как можно больше число граждан привиться от ковида с помощью определенного рода давления, сообщил 12-й канал 10 февраля.

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Идея чиновников состоит в том, чтобы вернуть в ближайшем будущем определенные виды досуга, но сделать их труднодоступными для тех, кто не получил прививок. Так, замышляется ограничить доступ в спортивные залы, отели, рестораны и культурные и спортивные мероприятия для тех, кто отказывается от вакцинации, в то время как привитые смогут свободно входить в эти места.

Поскольку юридически проблематично полностью запретить подобного рода передвижения тем, кто не хочет делать прививку, они будут доступны тем, у кого свежие тесты на коронавирус с отрицательными результатами (за последние 48 часов). При этом чиновники от здравоохранения надеются найти способы затруднить тестирование, тем самым еще больше поощряя людей идти за вакциной, — включая взимание платы за тесты, ограничение их числа и сокращение мест проведения тестирования.

Неназванные высокопоставленные источники в минздраве сообщили телеканалу, что они работают над составлением точного списка мероприятий, которые будут труднодоступны для невакцинированных. По словам одного из них, если люди будут знать, что им придется платить десятки шекелей за тест каждые пару дней, чтобы получить возможность пойти на рабочее место, в спортзал или ресторан, это побудит их сделать прививку.

За последние три дня только около 65 000 израильтян в день получили первую дозу вакцины, хотя сейчас прививки доступны всем израильтянам в возрасте 16 лет и старше. Это число считается в стране очень небольшим.