Стокгольм, 16 февраля 2021, 11:14 — REGNUM По данным регионального департамента здравоохранения лена Вестерботтен, расположенного на севере Швеции, в регионе увеличился уровень распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
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За прошедшую неделю в Вестерботтене было обнаружено 1 066 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 806 случаями неделей ранее. Из более чем 12 000 тестов на SARS-CoV-2, обработанных местными лабораториями, 8,7% из них оказались положительными по сравнению с 7,9% неделей ранее.
Как отметил в своем пресс-релизе главный инфекционист Вестерботтена Стефан Стенмарк, прежде всего в регионе выделяются два муниципалитета — Люкселе и Шеллефтео.
По его словам, с конца декабря в Вестерботтене также было обнаружено 94 случая «британского» штамма коронавируса.
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