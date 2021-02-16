Ставрополь, , 10:47 — REGNUM Из-за снегопадов и метелей на Северном Кавказе дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Увеличено число рабочих и количество техники — на территории семи субъектов СКФО работают более 200 единиц спецтехники и 200 рабочих.

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Для оперативности вся используемая дорожная техника подключена к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация», созданной на базе ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кавказ».

В последние двое суток на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, местами по Северной Осетии и Дагестану сильные осадки, а ночью и утром туман, гололёдно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. При этом ветер порывами до 14 м/с, а в отдельных республиках до 23−28 м/с переметает снег с полей на дороги. Сохраняются низкие температуры воздуха до — 8° — 12°.

Для обогрева водителей и работников дорожных служб на трассах обустроены пункты обогрева.

«Для дорожной техники, а также отдыха рабочих и механизаторов оборудовано 63 теплых стоянок (боксы и ангары) и 57 отапливаемых помещений. Для отслеживания температуры воздуха и поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлено 76 дорожных метеостанций», — сообщили в упрдоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии порывами ветра были сорваны кровли домов, оборваны линии электропередачи и повреждены газо‑ и теплопроводы в Приэльбрусье. Из-за сильных снегопадов в пробках накануне, 15 февраля, встал Ставрополь. Губернатор края разрешил детям не ходить сегодня в школы и детские сады.

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