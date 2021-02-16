Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 09:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии устраняют последствия мощного ураганного ветра. На территории Эльбрусского района непогода, разбушевавшаяся в ночь на 14 февраля, оставила после себя сильные разрушения — оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны кровли домов. В ряде районов на территории города Тырныауз повреждены часть магистральной теплотрассы и линии газопровода, сообщили в пресс-службе Эльбрусского района.

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В результате разрушений остались без газа и тепла несколько частных домов в микрорайоне Нагорный, а также два многоквартирных дома по улице Байсултанова. Восстановлено газо-, тепло‑ и электроснабжение уже на следующий день.

Остальные разрушения продолжают устранять. В работах по ликвидации последствий урагана, в том числе и на территориях туристического комплекса, принимают участие специалисты аварийных служб, местные жители. Комиссия проводит обследование территории с целью установления размеров нанесенного непогодой ущерба. Помощь району поручил оказать глава субъекта Казбек Коков.

«На объектах туристического комплекса и жилого сектора Приэльбрусья восстановлена электро, — газоснабжение. Расчищены от завалов деревьев проезды для транспорта (движение по федеральной, региональным и по муниципальным дорогам стабилизировано). Мероприятия по расчистке лесного массива продолжаются», — говорится в сообщении администрации района.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения неблагоприятного прогноза по штормовому ветру был закрыт курорт «Эльбурс». О закрытии канатных дорог и трасс для катания администрация курорта предупредила до наступления непогоды.

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