Москва, , 10:40 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, его тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом 16 февраля сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Юрий Соломин Mkrf.ru

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"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля стало известно, что актриса театра «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная, ранее госпитализированная с коронавирусной инфекцией, выписана из больницы вместе со своим супругом Георгием.