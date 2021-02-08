Москва, , 12:56 — REGNUM Актриса театра «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная, ранее госпитализированная с коронавирусной инфекцией, выписана из больницы вместе со своим супругом Георгием. Об этом 8 февраля сообщила сама актриса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«Да, выписали, мы дома», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Жемчужная уточнила, что и у нее, и у ее супруга в настоящее время неплохое самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с COVID-19.

Напомним, Жемчужная — актриса кино и театра «Ромэн». Она известна по исполнению ролей Зорицы в телесериале «Вечный зов» (1973 — 1983), цыганки Кармы в фильме «Карнавал» (1981), цыганки Зариты в сериале «Королеве Марго» (1994) и др.