Москва, , 09:26 — REGNUM В столице России 16 февраля ожидается облачная погода, вечером — слабая метель. Об этом 16 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Погода будет облачная, в первой половине дня с прояснениями, во второй половине дня временами снег, слабая метель», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что температура воздуха составит в Москве −14… −12 °C, в Московской области — 16… — 11 °C, ветер юго-западный, порывистый 4−9 м/с, атмосферное давление к вечеру понизится до 747 мм рт. столба.

При этом Леус уточнил, что 16 февраля в столице России выпадет 5 мм снега и это не будет похоже на «снежный апокалипсис», наблюдавшийся на минувшей неделе.

«Небольшое количество осадков, от 2 до 5 миллиметров, причём это и в течение следующей ночи. Метель будет в вечерние часы, а небольшой снег начнётся к 14−15 часам. Но на то, что было, это не будет похоже. Это гораздо менее активный циклон», — заявил он в ответ на вопрос о количестве осадков, которые выпадут.

Как передавало ИА REGNUM, в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 16 февраля, в Москве будет облачно, снег, гололедица. Температура воздуха −12… −10 °C.