Сухум, , 09:12 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 230 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 47 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 147 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 25 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 106 носителей SARS-CoV-2. Из них 11 765 победили инфекцию. За это время в стране скончались 189 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 14 февраля в Абхазии не проводили тестов на коронавирус, 13 февраля в стране выявили 34 новых носителя SARS-CoV-2 в результате 238 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии наблюдается значительное сокращение количества выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также снизилось число пациентов с диагнозом COVID-19 в медучреждения. Тем не менее, руководство страны решило пока не отменять основные карантинные ограничения.

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