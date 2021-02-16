Сеул, , 04:05 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 457 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 429 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что за сутки в Южной Корее вновь выявили более 400 инфицированных после трехдневного снижения заболеваемости. Эксперты связывают это снижение с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в период новогодних праздников.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 84 325 носителей SARS-CoV-2. Также за 15 февраля в стране скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 1534.