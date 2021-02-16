Хараре, , 01:37 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва продлил шестинедельный карантин в стране, введенный в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, еще на две недели. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к народу.

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При этом предприятиям в стране разрешили работать на два часа дольше положенного на время ограничений. Также в Зимбабве сократили комендантский час с 12 часов до девяти. Тем не менее в стране продолжает действовать запрет на работу образовательных учреждений, перемещения между городами и регионами, а также массовые собрания людей.

«Несмотря на то, что мы уже почти достигли целей карантина, число активных случаев и летальных исходов по-прежнему очень высоко», — заявил он.

По последним данным, в Зимбабве с начала пандемии выявили 35 172 носителей коронавируса нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 1400 человек.