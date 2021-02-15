Копенгаген, , 20:24 — REGNUM Отныне пассажиры, прибывающие с территории Швеции в соседнюю Данию, обязаны предъявлять на границе отрицательный тест на COVID-19, срок давности которого не превышает трех дней. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Ранее путешественники из Швеции могли предоставлять результаты теста недельной давности. Датские власти пошли на ужесточение осуществления пограничного контроля с целью снижения риска распространения различных мутаций коронавирусной инфекции, обладающих большей контагиозностью.

«Мы просто не можем рисковать усилиями Дании по борьбе с COVID-19, и поэтому мы считаем, что необходимо вновь ужесточить правила», — заявил в своем пресс-релизе министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

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