Москва, 15 февраля 2021, 18:05 — REGNUM Коммунальные службы Москвы устраняют последствия аномального снегопада, сообщил 15 февраля вице-мэр города Пётр Бирюков. Его комментарий опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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По словам заммэра, для устранения последствий непогоды мобилизованы все силы городских служб, работа ведётся круглосуточно.
«Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью очистить территорию города от снега», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что за двое суток выпало 35 сантиметров снега. На улицы города вышли 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, причём 80 тыс. из них работают вручную. Задействовано 15 тыс. единиц техники. Уже вывезли 10 млн кубометров снега. Круглосуточно работают и десятки снегоплавильных пунктов.