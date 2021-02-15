Москва, , 11:15 — REGNUM На сегодняшний день в России из-за погодных условий и пандемии закрыто более десяти школ. Об этом 15 февраля сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

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"Сегодня <…> чуть больше 10 школ (в стране) закрыты либо в связи с эпидемиологической ситуацией, либо в связи с морозами», — сказал он.

Также Кравцов отметил, что это количество является очень небольшим и привел в качестве примера одну из школ Якутии, где стоят морозы — 60 °C и потому она закрыта.

При этом глава Минпросвещения подчеркнул, что очное обучение в школах является важным.

«Подчеркиваю еще раз — когда позволила ситуация (с пандемией), дети вернулись в школу», — указал Кравцов.

Отметим, за последние сутки на территории России было выявлено 14 207 носителей коронавируса, в результате чего их общее число достигло 4 086 090.