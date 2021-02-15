Тбилиси, , 09:15 — REGNUM С 15 февраля все школы в Грузии переведены на очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба минобразования страны.

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Занятия начались в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В других городах ученики начали учиться в классах с 1 февраля. Сообщается, что 46 300 учителей и сотрудников администрации школ с начала февраля прошли обязательное тестирование на коронавирус.

«В результате интенсивного тестирования, по данным за две недели, в масштабе страны коронавирус был подтвержден у 0,5% учителей и сотрудников школ», — говорится в сообщении минобразования.

Отмечается, что если у учителя выявили SARS-CoV-2, но отсутствуют симптомы заболевания, то он проводит занятия дистанционно. Также всем родителям в Грузии дано право перевести ребёнка на удалённое обучение по желанию.

Стоит отметить, что осенью 2020 года занятия в школах Грузии из-за роста темпов распространения коронавируса начались в дистанционном формате и были переведены в очный в октябре. В начале ноября их снова перевели на удаленный режим.

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