Хабаровск, , 06:38 — REGNUM В Хабаровском крае больницы продолжают возвращаться к своей профильной деятельности. С 15 февраля ещё в трёх медучреждениях сократили коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19, сообщили корреспондент у ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В крае койки для лечения ковидных пациентов развернуты в 15 больницах. На лечении находятся 3408 человек, в том числе 913 — в стационарах, 2495 — амбулаторно.

В Советской Гавани, районе имени Лазо и Комсомольске-на-Амуре высвободили 95 мест. Солнечная ЦРБ полностью выходит в плановый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Земли в ближайшем будущем может грозить более опасная чем пандемия коронавируса эпидемия, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в двух мутациях от нас находится «большая, смертельная пандемия», которую теперь «надо ждать».