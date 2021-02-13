Москва, , 19:26 — REGNUM Жителям Земли в ближайшем будущем может грозить более опасная чем пандемия коронавируса (SARS-CoV-2) эпидемия. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью URA.RU.

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Специалист отметил, что пандемия коронавируса, охватившая в 2020 году весь мир, была тренировочной, однако в будущем «придет что-то страшнее».

По его словам, двумя путями может прийти новая инфекция, которая появится «сто процентов». Доктор Мясников отметил, что вирус свиного или птичьего гриппа, который будет передаваться к человеку от животных, может стать первой мутацией. Переход вируса уже от человека к человеку подразумевает вторая мутация.

По его словам, в двух мутациях от нас находится «большая, смертельная пандемия», которую теперь «надо ждать».

Доктор Мясников считает, что универсальная вакцина от гриппа, которую человечеству необходимо создать до прихода новой пандемии, поможет противостоять новой опасности.

Отметим, что телеведущий не обозначил сроки прихода новой пандемии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил, что всплески SARS-CoV-2 ещё будут.

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