Белград, , 21:15 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 1386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключены 134 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 14 февраля.

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Согласно новым официальным данным, общее число выявленных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 420 879, а количество смертельных случаев выросло до 4230.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что в Сербии от COVID-19 было привито 635 000 граждан.