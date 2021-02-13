Киев, , 15:41 — REGNUM В вооруженных силах Украины зарегистрировали 44-й по счету летальный исход в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной болезнью, сообщает 13 февраля пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

От осложнений COVID-19 скончался работник вооруженных сил Украины, который находился на лечении в центральной городской больнице города Ивано-Франковска.

За сутки в украинской армии зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Семнадцать военнослужащих и один работник ВСУ были госпитализированы в медицинские учреждения.

На данный момент в вооруженных силах Украины SARS-CoV-2 инфицированы 543 человека. Выздоровели с начала пандемии 15 409 человек.

Читайте также: На Украине за сутки зарегистрировали 5182 носителя SARS-CoV-2