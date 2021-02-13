Киев, , 09:59 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 5182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За сутки больше всего инфицированных было зарегистрировано в Ивано-Франковской области (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

В медицинские учреждения в прошлые сутки госпитализировали 1889 пациентов с диагнозом «COVID-19».

С начала пандемии на территории страны по официальным данным выявили 1 268 049 инфицированных SARS-CoV-2, 1 112 299 из которых выздоровели (6144 за сутки), 24 285 — скончались от осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией (умерли 111 человек за сутки).

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