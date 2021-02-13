Минск, , 13:14 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1745 носителей SARS-CoV-2, сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Всего на территории республики выявили 267 029 случаев заражения коронавирусом, 1840 из которых завершились летальным исходом (за сутки скончались десять человек).

С начала пандемии выздоровели 255 980 инфицированных, 1948 из которых — были выписаны в минувшие сутки.

За сутки в республике для диагностики коронавируса выполнили 19 387 тестирований. С начала пандемии в Белоруссии провели 4 662 913 тестов.