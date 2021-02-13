Киев, , 08:13 — REGNUM В конце января месяца были выявлены «кибернетические атаки» на украинских пользователей сети интернет, связанные в основном с тематикой вакцинации от коронавирусной инфекции на Украине. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

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По информации совета национальной безопасности и обороны страны, была создана «фейковая» страница министерства здравоохранения Украины, на которой размещалась информация о начале обязательной вакцинации на Украине с 25 января. Пользователю было предложено загрузить некий документ в формате Word, в котором якобы были указаны подробности вакцинации.

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В данный документ был встроен некий вредоносный код, «который при открытии файла скрыто от пользователя загружает и выполняет другой вредоносный скрипт», которым обеспечивается удаленное управление зараженным компьютером. В итоге злоумышленники получали полный доступ к компьютеру жертвы, отметили в СНБО.

Домены, которые были использованы для размещения данной страницы были заблокированы, добавили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, ранее на Украине были задержаны лица, которые подозреваются в хакерских атаках на банковские учреждения США и стран Европы.