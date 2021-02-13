Ташкент, , 09:11 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 79 381 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Новые случаи заражения были зарегистрированы в Сурхандарьинской области (пять инфицированных), в Республике Каракалпакстан (три случая), в Ферганской и Самаркандской областях (по два случая), а также в Андижанской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях (по одному случаю). Еще 26 инфицированных были выявлены посредством эпидемиологического расследования в столице Узбекистана.

За сутки в Узбекистане выписали по факту выздоровления 49 человек. С начала пандемии SARS-CoV-2 в республике преодолели 77 829 человек.

На данный момент в условиях стационаров медицинских учреждений Узбекистана находятся 930 пациентов, состояние 153 из них врачи оценивают как тяжелое, а 29 — как критическое.