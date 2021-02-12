Джакарта, , 13:57 — REGNUM Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Дони Монардо вылечился от COVID-19, сообщает Kompas.

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"После почти трех недель независимой изоляции Дони Монардо сдал тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным», — заявил глава целевой группы по борьбе с COVID-19.

Известно, что коронавирус был обнаружен у Дони Монардо 23 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще один индонезийский гражданин заразился коронавирусом за границей.

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