Мадрид, , 13:11 — REGNUM В ближайшее время на территории Евросоюза будут одобрены по крайней мере еще три вакцины от COVID-19. Испытания данных препаратов в той или иной степени проходят на территории Испании. В случаи их одобрения регулятором Испании рассчитывает получить 100 миллионов дополнительных доз. Об этом сообщила газета El País.

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В ближайшие месяцы в Евросоюзе появятся как минимум три новые вакцины от COVID-19. Две из них проходят испытания в больницах или разрабатываются в испанских лабораториях. Самой передовой вакциной является препарат производства бельгийской компании Janssen (дочерней компании Johnson & Johnson).

Главным достоинством данной вакцины является введение пациенту одной дозы вместо двух. Ожидаемый объем производства препарата оценивается в 400 миллионов доз.

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