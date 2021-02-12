Москва, , 08:02 — REGNUM В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности. Это 12 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Уточняется, что период предупреждения из-за гололедицы в столице России и Московской области продлен до 22:00 13 февраля.

Также указывается, что действует предупреждение о сильном ветре со скоростью 13−18 м/с, сильном снеге, снежных заносах и метели, которое также действительно до 22:00 13 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в пятницу, 12 февраля, в Москве будет облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C.