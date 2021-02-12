Москва, , 05:06 — REGNUM В пятницу, 12 февраля, в Москве будет облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 13 февраля в Москве продолжатся сильный снег и метель. Температура воздуха — −15… −13 °C.

Ветер северо-восточный 7−12 м/с, на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −14… −9 °C днём и −17… −12 °C ночью.

В субботу, 13 февраля, днём в столице ожидается −12… −10 °C. По области −14… −9 °C. Ночью в регионе ожидается −21… −16 °C. Сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России в ночь на 13 февраля ожидаются снег, метель и ветер с отдельными порывами до 15−20 м/с.

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