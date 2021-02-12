Мадрид, , 04:03 — REGNUM В ходе пресс-конференции министр образования Испании Исабель Селаа заявила, что только 1,4% школьных классов в настоящее время отправлены на карантин, несмотря на общенациональный всплеск роста числа случаев заражением коронавирусом после рождественских каникул. Об этом сообщила газета El País.

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Напомним, что в Испании школы оставались закрытыми во время первой волны пандемии в 2020 году. Общеобразовательные учреждения вновь открылись в сентябре с введением новых мер безопасности. Власти прибегли к практике отправления учебных классов на карантин при заражении одного из учеников коронавирусом. Школьников определенных возрастов также обязали носить маски.

В свою очередь правительство автономного сообщества Каталония с начала учебного года провело более миллиона тестов ПЦР среди учащихся и учителей начальных и средних школ. По данным властей, на территории школы один инфицированный человек заражает коронавирусом в среднем лишь 0,4 человек.

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