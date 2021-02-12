Мадрид, , 04:42 — REGNUM Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, 2,2 миллиона человек подверглось процедуре вакцинации от COVID-19. 889 683 человека получили две дозы препарата. Об этом сообщила газета El País.

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В настоящее время в Испании доступны три вакцины от COVID-19. Однако вакцинация населения проводится сразу в нескольких группах, поскольку одобренные вакцины применяются среди граждан различных возрастных групп. В ходе продолжающейся первой фазы кампании по иммунизации прививка от COVID-19 предлагается постояльцам и сотрудникам домов престарелых, медицинским работникам и гражданам, нуждающихся в ежедневной помощи, если они не находятся в учреждениях интернатного типа. В первый этап вакцинации были также включены учителя, полицейские и пожарные.

Первая фаза вакцинации охватывает почти 2,5 миллиона человек: 380 000 жителей домов престарелых, 1,7 миллиона работников здравоохранения и 367 000 граждан, нуждающихся в ежедневной помощи, оказываемой социальными работниками на дому.

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