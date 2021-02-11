Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Швеция и другие страны Евросоюза могут получить компенсации за недостающие дозы вакцин от COVID-19 Pfizer/Biontech. Об этом 11 февраля сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на данные Европейского агентства лекарственных средств.

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Представители агентства подсчитали, что каждая упаковка вакцины содержала пять доз. Однако 8 января оценка ведомства была изменена — их число увеличилось до шести. Это произошло после того, как было обнаружено, что еще одну дозу препарата можно получить с помощью специального оборудования.

Затем компания Pfizer/Biontech начала взимать плату за шесть доз, что, по мнению Ричарда Бергстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Швеции, было неприемлемым, поскольку многие регионы страны не могли получить шестую дозу из-за отсутствия необходимого оборудования.

Теперь Еврокомиссия и фармацевтическая компания достигли соглашения, которое означает, что Швеция и другие государства-члены ЕС могут получить компенсацию.

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