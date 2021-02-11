Москва, , 15:01 — REGNUM Проблема сбора и утилизации мусора стала в России за последние пять лет стала решаться властями и, причем, весьма успешно. Теперь это очень крупная федеральная задача, до ее реализации объективно еще 5−10 лет назад руки не доходили, но быстро не получается, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Мусор Петр Данилов © ИА Красная Весна

«Сегодня федеральные и региональные власти планируют охватить максимум регионов и населения России в продвижении знаний и взращиванию культуры раздельного сбора мусора.

Затраты на мусорные контейнеры, специальное оборудование и информационную поддержку уже реализуемых программ, на мой взгляд, несущественные.

Дополнительно нужно разъяснять детям школьного возраста о сути программы, прививать культуру сбора мусора с детства. Нововведения не окажут влияние на рост цен по оказываемой населению услуге, только в рамках годовой инфляции она может подрасти на 4−5%.

Программа раздельного собора мусора в Москве стартовала в 2020 году и первый этап ее выполнения действительно можно признать относительно успешным в части информирования населения и повышения культуры по сбору мусора у горожан.

Большие и очень заметные успехи в программе достигнуты чуть раньше в Мытищах. Профильные органы власти признали по сути этот внешний район Москвы самым продвинутым, ответственным и успешным в реализации программы.

Для упрощения программы по раздельному сбору мусора нужно понять производителям продуктов питания и товаров: почему так много типов упаковок в России производится?

В российских торговых сетях масса разнообразных упаковок, которые нужно с большой осторожностью для окружающей среды утилизировать.

Сегодня федеральные и региональные бюджеты выделяют колоссальные средства для запусков современных мусороперерабатывающих предприятий.

Как будет выстроена логистика в доставке на эти заводы разделенного мусора и насколько вырастит ценник за вывоз мусора — покажет ближайшее время.

Важно, чтобы на горизонте у федеральных и региональных бюджетов не появились новые триллионные расходы, связанные со строительством и оснащением оборудованием современных мусороперерабатывающих заводов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году планируется до 42% увеличить долю граждан, которые будут раздельно сортировать бытовые отходы, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году.

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