Москва, , 10:59 — REGNUM В России в 2021 году планируется до 42% увеличить долю граждан, которые будут раздельно сортировать бытовые отходы, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году (23%), передаёт РБК.

Для реализации этих планов в России планируется закупить 420 тысяч мусорных контейнеров за 5,2 млрд рублей.

Курировать более доступный раздельный сбор мусора для большинства граждан правительство РФ поручит Российскому экологическому оператору (РЭО).

Ранее ИА REGNUM сообщало, правительство РФ подготовило проект постановления о выделении субсидий регионам РФ на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

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