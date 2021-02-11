Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Власти лена Халланд, расположенного на юго-западном побережье Швеции, не успеют привить от COVID-19 всех взрослых жителей к середине лета текущего года. Об этом говорится в обновленном плане по иммунизации в регионе, сообщает новостное агентство SVT Nyheter.

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»Это связано с сокращением поставок вакцины», — заявила менеджер по связям с общественностью местной администрации Йоханна Вичел-Штайер в интервью журналистам.

Вместо этого ожидается, что вакцинация в Халланде будет завершена на 28-й неделе 2021 года. Последняя, четвертая фазы кампании по иммунизации, которая включает в себя граждан в возрасте 18−59 лет, не принадлежащих к группе риска, начнется на 17-й неделе.

Отмечается, что сроки могут быть перенесены на более поздний период.

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