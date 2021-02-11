Джакарта, , 12:42 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии выявили 8435 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 11 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 191 990 носителей коронавируса.

Правительство Индонезии также объявило о 10 145 выздоровевших за сутки пациентов. Всего побороть коронавирус смогли 993 117 человек.

За последние 24 часа в Индонезии от COVID-19 скончались 214 человек. Всего эпидемия унесла жизни 32 381 человека.

В настоящее время в Индонезии выявили 166 492 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в столице низкий уровень смертности от COVID-19, а именно 1,6%.

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