Петропавловск-Камчатский, , 10:54 — REGNUM На Камчатке привились от коронавируса 7788 человек. Завершили вакцинацию, получив оба компонента «Спутник V» уже 924 жителя края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За последние 24 часа прививку сделал первым компонентов 381 человек, вторым — 249.

Наиболее активно вакцинируются от коронавируса пациенты Елизовской районной больницы — сделана 1481 прививка, на втором месте — Камчатский краевой кардиологический диспансер — 1399 прививок, на третьем — Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики — 1231.

До конца недели 350 доз вакцины доставят в Усть-Камчатский район.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку уже поставлено 12 542 дозы вакцины от коронавируса. Вопрос снабжения региона лекарственными препаратами для лечения пациентов от COVID-19 и вакциной на личном контроле держит вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»).