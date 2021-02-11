Казань, , 11:23 — REGNUM К предстоящим выходным дням, 13 и 14 февраля, в Татарии прогнозируется резкое потепление и дождь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра по РТ.

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Днем, 11 февраля минимальная температура воздуха опустится до минус 16 градусов. Пройдет умеренный снег. В отдельных районах республики — слабая метель.

12 февраля возможны небольшой снег, мокрый снег и морось, в отдельных районах — гололед и слабая метель. Ночью температура воздуха составит −15…−20 градусов, днем — от минус 5 до минус 10, в южных районах 0…-3 градуса Цельсия. На дорогах местами сильная гололедица.

В субботу, 13 февраля, продолжатся осадки в виде мокрого снега, пройдет дождь, в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью уже около — 10 градусов, на юге Татарии 0…-3. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. На региональных дорогах гололедица, местами сильная.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сильный снег, около трети от месячного количества осадков, принес «балканский» циклон на юг Европейской части. В конце рабочей недели в большинстве областей Центра Европейской части и районов Поволжья снегопад усилится.

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