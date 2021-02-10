Москва, , 13:36 — REGNUM Сильный снег, около трети от месячного количества осадков, принес «балканский» циклон на юг Европейской части. В конце рабочей недели в большинстве областей Центра Европейской части и районов Поволжья снегопад усилится, сообщает Гидрометцентр России 10 февраля.

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10−11 февраля в Приволжском федеральном округе на севере аномально холодная погода, днем −15…−20°, но на юге округа сильный снег, метель, ветер до 16 м/с, местами потеплеет до — 5°.

Ранее сообщалось, что 11−12 февраля в Татарии сильная гололедица, ночью 12 февраля в Оренбургской области сильные осадки. В Чувашии новая волна снегопадов прогнозируется 12—14 февраля. По предварительным данным, может выпасть месячная норма.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 февраля в Москве будет температура воздуха −18… −16 °C и до — 21 °C — в Подмосковье, а днем 12 февраля −12…−10 °C.

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