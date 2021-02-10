Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Глава минздрава Казахстана Алексей Цой рассказал о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Он заявил об этом 10 февраля на брифинге в Служба центральных коммуникаций страны.

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«На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска», — сказал Цой.

Также он уточнил, что по состоянию на 10 февраля в стране зарегистрировано 198 086 носителей коронавируса за ве время пандемии при 179 277 вылечившихся от нового заболевания.

При этом глава минздрава Казахстана уточнил, что на данный момент в республике занято 26% (5438) инфекционных коек и 18% (352) реанимационных.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля стало известно, что в столице Казахстана — Нур-Султане — не было выявлено серьезных побочных реакций на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».