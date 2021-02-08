Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM В столице Казахстана — Нур-Султане — не было выявлено серьезных побочных реакций на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 8 февраля сообщил на пресс-конференции руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.

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«У меня лично болело место инъекции пару дней, и первый вечер я ощущал легкую общую слабость», — рассказал он.

При этом Муратов отметил, что если такие вещи считать побочным эффектом, то это — побочный эффект, однако, как он считает, это ожидаемая реакция на введение вакцины, на что должен примерно также, по его мнению, реагировать любой организм.

«Раньше в советских учебниках иммунологии говорили, что чем краше местная реакция и какие-то общие реакции, тем сильнее формируется иммунитет. Других (реакций — ред.), на которых можно было бы остановиться, серьезных побочных эффектов за период проведения вакцинации (в Нур-Султане — ред.) не было», — добавил глава управления общественного здравоохранения столицы Казахстана.

Также он рассказал, что на данный момент в Нур-Султане прошли вакцинацию от COVID-19 719 медицинских работников, охват составил более 78%.

«Это медработники, которые находятся в зоне риска, — сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев многопрофильных стационаров», — уточнил Муратов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане началась вакцинация от COVID-19 с использованием российской вакцины «Спутник V».