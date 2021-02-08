Женева, Швейцария, 8 февраля 2021, 22:16 — REGNUM Информация о том, что вакцина AstraZeneca не показала высокой эффективности против южноафриканского штамма коронавируса (501.V2, или B.1.351), не означает, что от неё надо отказываться, сообщила 8 февраля журналистам главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
По словам Сваминатан, выводы по результатам «небольшого исследования», показывают, что «нужно больше данных». Известно, что вакцина AstraZeneca снижает количество тяжёлых случаев COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»
Читайте также: Учёные сообщили о малой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
Как ранее сообщало ИА REGNUM, испытания вакцины AstraZeneca в ЮАР, куда первая партия препарата прибыла 1 февраля, показали, что она малоэффективна против штамма 501. V2. Власти ЮАР отложили вакцинацию этим британско-шведским препаратом.
Читайте ранее в этом сюжете: Старт вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca отложен властями в ЮАР