Женева, Швейцария, , 22:16 — REGNUM Информация о том, что вакцина AstraZeneca не показала высокой эффективности против южноафриканского штамма коронавируса (501.V2, или B.1.351), не означает, что от неё надо отказываться, сообщила 8 февраля журналистам главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Сваминатан «Не следует делать вывод, что вакцина вообще не работает».

По словам Сваминатан, выводы по результатам «небольшого исследования», показывают, что «нужно больше данных». Известно, что вакцина AstraZeneca снижает количество тяжёлых случаев COVID-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, испытания вакцины AstraZeneca в ЮАР, куда первая партия препарата прибыла 1 февраля, показали, что она малоэффективна против штамма 501. V2. Власти ЮАР отложили вакцинацию этим британско-шведским препаратом.

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