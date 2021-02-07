Кейптаун, , 03:42 — REGNUM Вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может оказаться малоэффективной от форм заболевания, вызванных штаммом из ЮАР. Об этом 6 февраля сообщила газета Financial Times, ссылаясь на результаты исследований, материалы которых готовятся к публикации.

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Уточняется, что в ЮАР были проведены клинические испытания вакцины с участием 2026 человек. В ходе испытаний две дозы препарата не продемонстрировали способность защитить привитых от слабых и среднетяжёлых форм заболевания, вызванного южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции. Ожидается, что результаты исследований будут официально представлены 8 февраля.

Представители AstraZeneca, в свою очередь, пояснили агентству Reuters, что речь идёт о результатах первой и второй фазы клинических испытаний, которые проводились на небольшом числе участников. В компании подтвердили «ограниченную эффективность вакцины» для предотвращения форм заболевания средней тяжести, вызванных южноафриканским штаммом коронавируса.

В то же время в компании AstraZeneca уточнили, что вакцина может защищать от тяжёлых форм течения заболевания, вызванного штаммом коронавируса, выявленного в ЮАР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство Bloomberg назвало крупнейшим научным прорывом России вакцину «Спутник V».

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