Киев, , 09:47 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 4310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 февраля в министерстве здравоохранения Украины.

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Наибольшее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в минувшие сутки было зарегистрировано в Ивано-Франковской области (498 случаев), Днепропетровской (306 случаев), Киевской (295 случаев), Львовской (286 случаев) и Черновицкой (258 случаев) областях, уточнил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии на Украине было зарегистрировано 1 241 479 носителей SARS-CoV-2, 1 070 749 из которых выздоровели (7158 человек за сутки).

Согласно официальным данным украинского минздрава с начала пандемии коронавируса 23 516 человек скончались от осложнений COVID-19 (за сутки было зарегистрировано 129 летальных случаев). В минувшие сутки в лечебные учреждения были госпитализированы 1884 инфицированных.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что официальный Киев получил подтверждение о поставке в будущем 12 млн доз вакцины от коронавируса, произведенных компаниями AstraZeneca и Novavax.

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