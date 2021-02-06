Киев, , 07:40 — REGNUM Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что вакцинация от коронавируса населения Донецкой и Луганской Народных Республик вакциной «Спутник V» якобы является подтверждением контроля Российской Федерацией территорий республик Донбасса. Об этом украинский политик заявил в интервью информационному агентству Укринформ, опубликованном 5 февраля.

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По его словам, если представители «власти России» в республиках Донбасса без согласия Киева прививают местное население, то это якобы нарушает украинское законодательство, а также люди подвергаются риску вследствие прививки «неизвестной и несертифицированной» на Украине вакциной.

«Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях», — добавил Резников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле подтвердили, что будут поставлять вакцину «Спутник V» республикам Донбасса. Отметим, 1 февраля в Донецкой Народной Республике началась вакцинация от коронавирусной инфекцией.

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Напомним, Украина в апреле 2014 года начала против республик Донбасса так называемую антитеррористическую операцию (полномасштабную войну). Киев не признает существование Донецкой и Луганской Народных Республик (равно как и воссоединение Крыма с Россией) и называет республики оккупированной территорией. В развязанной Киевом войне украинские власти неоднократно обвиняли Россию, заявляя, что в Донбассе якобы присутствует российская армия, с которой «сражаются» вооруженные силы Украины.